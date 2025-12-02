Поєднання дефіциту продуктів у Київській області та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створило умови для подальшого підвищення цін.

У Київській області останнім часом спостерігаються дефіцит з окремими видами продуктів, які традиційно користуються попитом у мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють аналітики.

Фахівці відзначають, що ціни на тепличні огірки знову демонструють помітне зростання. Основною причиною такого подорожчання є дефіцит якісної продукції на внутрішньому ринку області. Поєднання нестачі овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого підвищення вартості.

За інформацією експертів, нині тепличні господарства реалізують огірки у ціновому діапазоні від 85 до 110 гривень за кілограм. Це приблизно на 10 відсотків більше, ніж тиждень тому. Така тенденція пояснюється тим, що рітейлери й надалі закуповують продукцію найвищої якості, а виробники, реагуючи на стабільний попит, коригують вартість своєї продукції.

Аналітики наголошують, що зростанню цін сприяє й помітне скорочення пропозиції на ринку. Більшість українських тепличних комбінатів завершують сезон реалізації основної хвилі врожаю, що зменшує кількість доступної продукції та посилює дефіцит овочів.

Схожа ситуація спостерігається і з тепличними помідорами. Ціни на томати зростають уже третій тиждень поспіль. Експерти пов’язують це з тим, що тепличні підприємства постачають на ринок набагато менші обсяги, ніж на початку сезону.

Виробники не виключають, що подальше подорожчання може продовжитися, якщо найближчим часом обсяги постачання не збільшаться, а дефіцит продуктів у Київській області збережеться. Таким чином, ринок тепличних овочів поступово входить у нову фазу цінової нестабільності, де попит суттєво випереджає пропозицію.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: пропозиція базового овоча різко впала.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Київській області: ціни стрімко б'ють рекорди.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для переселенців у Київській області: що потрібно зробити для отримання будинку.