Сочетание дефицита продуктов в Киевской области и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создало условия дальнейшего повышения цен.

В Киевской области в последнее время наблюдаются дефициты с отдельными видами продуктов, которые традиционно пользуются спросом у жителей региона, сообщает Politeka.

Об этом сообщают аналитики.

Специалисты отмечают, что цены на тепличные огурцы снова демонстрируют заметный рост. Основной причиной такого удорожания является дефицит качественной продукции на внутреннем рынке области. Сочетание нехватки овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создает условия для дальнейшего повышения стоимости.

По информации экспертов, хозяйства реализуют огурцы в ценовом диапазоне от 85 до 110 гривен за килограмм. Это примерно на 10 процентов больше, чем неделю назад. Такая тенденция объясняется тем, что ритейлеры и дальше закупают продукцию высочайшего качества, а производители, реагируя на стабильный спрос, корректируют стоимость своей продукции.

Аналитики подчеркивают, что росту цен способствует и заметное сокращение предложения на рынке. Большинство украинских комбинатов завершают сезон реализации основной волны урожая, что уменьшает количество доступной продукции и усугубляет дефицит овощей.

Похожая ситуация наблюдается и с тепличными помидорами. Цены на томаты растут уже третью неделю подряд. Эксперты связывают это с тем, что тепличные предприятия поставляют на рынок гораздо меньшие объемы, чем в начале сезона.

Производители не исключают, что дальнейшее удорожание может продолжиться, если в ближайшее время объемы поставок не увеличатся, а дефицит продуктов в Киевской области сохранится. Таким образом, рынок тепличных овощей постепенно входит в новую фазу ценовой нестабильности, где спрос значительно опережает предложение.

