Подорожание продуктов в Киевской области продолжает оказывать влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет портал Минфин .

Наибольший рост ощущается в свежих овощах и крупах, в то время как молочные изделия демонстрируют разнонаправленную динамику цен.

Среди круп больше всего подорожало пшено. Средняя цена за килограмм в ноябре составила 30,40 грн. В разных сетях она колебалась: Auchan – 29,50 грн, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50. По сравнению с началом месяца, цены поднялись на 2,63 гривны.

Молоко "Яготинское" 2,6% подешевело. Средняя стоимость 900 мл составила 56,98 грн., тогда как в начале ноября за тот же объем платили около 60,98 грн. Разногласия между супермаркетами остаются: Auchan - 57,90, Megamarket - 50,70, Metro - 60,32, Novus - 58,99.

Наиболее ощутимое повышение зафиксировано у огурцов. Средняя стоимость килограмма достигла 162,05 гривны, что на 28,25 больше по сравнению с началом месяца. В магазинах Auchan их предлагают по 149,90=, Megamarket – 181,30, Metro – 154,96.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Киевской области связано с сезонными колебаниями, ростом логистических затрат и неравномерностью поставок. Жителям советуют сравнивать цены в разных магазинах и планировать покупки заранее, чтобы минимизировать влияние изменений ежедневного бюджета.

Кроме того, в Киевской области также сообщали о дефиците продуктов. Сочетание нехватки овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создает условия для дальнейшего повышения стоимости.

