Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется пожилым людям, отвечающим определенным категориям и условиям, сообщает Politeka.net.

Согласно статьям 4 и 7 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" КМУ внесли постановление, на основании которого стали возможны новые выплаты пенсионерам.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области происходит на регулярной основе одиноким пожилым украинцам – ежемесячно – и зависит от прожиточного минимума.

Финансовая поддержка оформляется только для украинцев, отвечающих следующим требованиям:

по возрасту – 80 лет или старше;

за сожительством – одинокие;

по наличию пенсии – только по старости;

за состоянием здоровья – потребность в регулярном уходе.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области старше 80 лет невозможна при наличии выплат по инвалидности - гражданин Украины не должен получать никаких других выплат, кроме пенсии по старости. Кроме того, необходимость ухода следует подтверждать документально с помощью лекарственных выводов.

Каждому украинцу, желающему получить такую ​​добавку к пенсии, нужно обратиться в ПФУ с пакетом документов, в котором будут:

выводы врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;

паспорт и ИНН;

выписка о том, что никаких других выплат, кроме пенсии, пожилой украинец не получает.

Важно понимать, что это не разовая поддержка пенсионерам - если решение ПФУ будет положительным, ежемесячно украинец пенсионного возраста будет получать на 944 грн больше обычного.

