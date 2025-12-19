У Хмельницькій області оголосили про підвищення тарифів на воду, яке вступить у силу з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

За інформацією місцевого виконкому, зміни зумовлені зростанням витрат на електроенергію, матеріали та обслуговування інфраструктури. Мета нововведень — забезпечити безперебійну подачу ресурсу та підтримувати систему у належному стані.

Нова вартість послуг передбачає 34,14 грн за кубометр води та 62,76 грн за відведення стоків. Для порівняння, попередні ціни становили 21,30 та 45,00 грн відповідно. Переважно підвищення торкнеться домогосподарств, що активно користуються централізованою мережею.

Останнє підвищення тарифів для населення відбулося у серпні 2023 року, для підприємств — у квітні 2025-го. Влада наголошує, що нова система нарахувань є прозорою і однаковою для всіх категорій користувачів.

Представники громади зазначають, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить уникнути перебоїв, оновити обладнання та продовжити модернізацію мереж. Фахівці радять мешканцям врахувати зміни у сімейному бюджеті наступного року.

Наразі обговорюється можливість додаткових консультацій із населенням для пояснення деталей нових розцінок.

Крім того, про підвищення тарифів на комунальні послуги також інформували в Миколаївській області. Воно відбулося на основі розрахунків, які враховують зростання вартості енергоресурсів, транспортування та утримання інфраструктури.

Для централізованого опалення від атомної електростанції розцінка зросла на 19,57 грн або на 12,3% порівняно з попереднім і становить 167,73 грн за 1 Гкал без ПДВ.

