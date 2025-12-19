В Хмельницкой области объявили о повышении тарифов на воду, которое вступит в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

По информации местного исполкома, изменения обусловлены ростом затрат на электроэнергию, материалы и обслуживание инфраструктуры. Цель новшеств — обеспечить бесперебойную подачу ресурса и поддерживать систему в надлежащем состоянии.

Новая стоимость услуг предусматривает 34,14 грн. за кубометр воды и 62,76 грн. за отвод стоков. Для сравнения, предыдущие цены составили 21,30 и 45 грн соответственно. Преимущественно повышение коснется домохозяйств, активно пользующихся централизованной сетью.

Последнее повышение тарифов для населения произошло в августе 2023 года, для предприятий в апреле 2025-го. Власти подчеркивают, что новая система начислений прозрачна и одинакова для всех категорий пользователей.

Представители общества отмечают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области позволит избежать перебоев, обновить оборудование и продолжить модернизацию сетей. Специалисты советуют жителям учесть изменения в семейном бюджете в следующем году.

Обсуждается возможность дополнительных консультаций с населением для объяснения деталей новых расценок.

Кроме того, о повышении тарифов на коммунальные услуги также сообщили в Николаевской области. Оно произошло на основе расчетов, учитывающих рост стоимости энергоресурсов, транспортировку и содержание инфраструктуры.

Для централизованного отопления от атомной электростанции расценка выросла на 19,57 грн. или на 12,3% по сравнению с предыдущим и составляет 167,73 грн. за 1 Гкал без НДС.

