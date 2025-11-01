Дефицит продуктов в Хмельницкой области продолжает оказывать влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для потребителей.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области повлек за собой значительный рост цен на тепличные огурцы и помидоры, сообщает Politeka.

По сообщению AgroReview, ограниченное предложение на внутреннем рынке вместе с высоким спросом от оптовых покупателей и торговых сетей привело к повышению стоимости этих овощей.

Сезон тепличных огурцов близится к завершению, и большинство комбинатов уже убирают урожай. Хозяйства реализуют остатки продукции в основном мелкими оптовыми партиями. Несмотря на снижение качества последних партий, это не отразилось на темпах роста цен. Текущая стоимость огурцов превышает показатели прошлого года на 11%. Эксперты прогнозируют, что дефицит местных овощей может стимулировать выход импортеров из Турции на украинский рынок, что потенциально стабилизирует цены.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке томатов. Помидоры дорожают уже третью неделю подряд из-за сокращения поставок из хозяйств. По состоянию на сегодняшний день комбинаты предлагают томаты по 80–90 гривен за килограмм, что на 14% выше, чем в конце прошлой недели, по данным EastFruit. Объемы поставок остаются небольшими и нестабильными: часть предприятий завершила реализацию, а у других из-за похолодания темпы созревания замедлились. Импорт пока не способен компенсировать дефицит местных овощей.

По наблюдениям специалистов цены на тепличные помидоры уже превышают показатели конца октября 2024 года на 22%. Производители предупреждают о возможном дальнейшем росте, если ситуация с предложением не изменится в ближайшее время. В результате дефицит продуктов в Хмельницкой области продолжает оказывать влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для потребителей.

