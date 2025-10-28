Початок опалювального сезону 2025 року в Хмельницькому передбачає повну готовність систем до безперебійної роботи та забезпечення комфорту жителів навіть за несприятливих умов.

Початок опалювального сезону 2025 року в Хмельницькому планується з урахуванням погодних показників та готовності комунальної інфраструктури.

Місто обладнане необхідними технічними ресурсами для автономного функціонування систем навіть у випадку відключень електроенергії: на котельнях встановлено 60 генераторів та 25 когенераційних установок.

Директор "Хмельницьктеплокомуненерго" Володимир Скалій зазначив, що безперебійне опалення гарантовано для дитсадків, шкіл і медичних закладів. Зокрема, тепло вже подали до дитячих садків 6 жовтня, шкіл – 13 числа, а медичні установи отримують обігрів із першого дня місяця. Старт подачі тепла у житловий сектор та інші організації залежить від температури зовнішнього повітря, яка повинна опускатися нижче +8 °C.

Для надійності систем у Хмельницькому відремонтовано 5 км тепломереж, 72 котельні та 76 центральних теплових пунктів. На потужних котельнях передбачено резервні установки, що дозволяють віддавати надлишок електроенергії в мережу та реалізовувати її на ринку.

У дитсадку № 46 "Подоляночка" температуру в групових приміщеннях контролюють тричі на день; кімнати прогріті до 20 °C. Вихователі застосовують сонячне світло та відкриті балкони для оптимізації мікроклімату, а діти використовують ковдри під час сну, повідомила директорка Валентина Алєксєєва. Мешканці також звикають до обігріву та особливостей автономних систем, зазначила хмельничанка Марія.

Заступник міського голови Василь Новачок наголосив, що прогнозувати хід четвертого опалювального сезону в умовах війни складно: активність ворога зміщується з електроенергетики на газову інфраструктуру, а альтернативи газу для централізованого опалення наразі немає.

Минулого року сезон стартував 16 жовтня, нині середньодобова температура складає 5,4 °C. Початок опалювального сезону 2025 року в Хмельницькому передбачає повну готовність систем до безперебійної роботи та забезпечення комфорту жителів навіть за несприятливих умов.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію постанови №812, що регулює постачання газу для теплових компаній і бюджетних установ. Раніше встановлений термін до 31 жовтня 2025 року перенесено на 31 березня 2026 року, що забезпечує безперебійну подачу газу для шкіл, лікарень і житлових будинків у опалювальному сезоні 2025–2026.

Джерело: Суспільне

