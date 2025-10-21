Графік відключення світла у Хмельницькому з 22 по 24 жовтня дозволяє мешканцям заздалегідь планувати користування побутовими приладами/

Графік відключення світла у Хмельницькому з 22 по 24 жовтня оприлюднили в АТ “Хмельницькобленерго” у зв’язку із плановими роботами на електромережах, повідомляє Politeka.

Частина мешканців міста залишиться без електропостачання орієнтовно з 9:00 до 21:00, залежно від конкретної адреси.

22 жовтня світло вимкнуть на вул. Підлісна, будинки 2–5, 7–15, 18–23, 58, а також на Стрілецькій, 6. З 9:00 до 17:00 відключення торкнуться Смотрицького Г.Д., будинки 12–49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 10/1, 39/1. У цей же день з 10:00 до 17:00 електропостачання тимчасово не буде на Авіаційній 25–38, Білгородській 10/1, Дубівській 2, 4, 63, провулках Дубівський 5–19, Гонти 25, Стельмаха 1–46, проїздах Дубівський 1-й 2, 5, 6, Дубівський 2-й 2, 12, О. Вишні 3-й 1, 9-й 1, 13, 21, 23, 25, 29.

23 числа з 9:00 до 17:00 без світла залишаться Багалія Дмитра 42, 46, Кримського Агатангела 11–25, П’ятисотенниць 29–66, Трудова 1, провулок П’ятисотенниць 31, 46, 50, 66/1. З 10:00 до 17:00 відключення повторяться на тих самих ділянках Авіаційної, Білгородської, Дубівської, провулків Дубівський, Гонти, Стельмаха та проїздів, що були заплановані 22 число.

24 жовтня з 9:00 до 16:00 роботи торкнуться вул. Свободи 1–7Б/1, проспекту Миру 1–76/5 та проїзду Миру 76/2. З 9:00 до 17:00 відключення поширяться на Ак. Заболотного 1–80, 3/1, 3/3, 38/1, 64/1. Також з 10:00 до 17:00 світло тимчасово вимкнуть на Авіаційній 25–38, Білгородській 10/1, Дубівській 2, 4, 63, провулках Гонти, Дубівський 5–19, Стельмаха 1–46, проїздах Дубівський 1-й 2, 5, 6, 2-й 2, 12 та О. Вишні 3-й 1, 9-й 1, 13, 21, 23, 25, 29.

Графік відключення світла у Хмельницькому з 22 по 24 жовтня дозволяє мешканцям заздалегідь планувати користування побутовими приладами та підготовку до тимчасової відсутності електропостачання, що є важливим для безперервності життєдіяльності у зазначені дні.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право