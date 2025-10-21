График отключения света в Хмельницком с 22 по 24 октября позволяет жителям заранее планировать пользование бытовыми приборами.

График отключения света в Хмельницком с 22 по 24 октября был обнародован в АО "Хмельницкоблэнерго" в связи с плановыми работами на электросетях, сообщает Politeka.

Часть жителей города останется без электроснабжения ориентировочно с 9:00 до 21:00 в зависимости от конкретного адреса.

22 октября свет выключат на ул. Подлесная, дома 2-5, 7-15, 18-23, 58, а также на Стрелецкой, 6. С 9:00 до 17:00 отключения коснутся Смотрицкого Г.Д., дома 12-49, 51, 53, 55, 61, 61, 61 73, 10/1, 39/1. В этот же день с 10:00 до 17:00 электроснабжение временно не будет на Авиационной 25-38, Белгородской 10/1, Дубовской 2, 4, 63, переулках Дубовский 5-19, Гонты 25, Стельмаха 1-46, проездах Дубовский 1 2, 12, О. Вишни 3-й 1, 9-й 1, 13, 21, 23, 25, 29.

23 числа с 9:00 до 17:00 без света останутся Багалия Дмитрия 42, 46, Крымского Агатангела 11–25, Пятисотниц 29–66, Трудовая 1, переулок Пятисотниц 31, 46, 50, 66/1. С 10:00 до 17:00 отключения повторятся на тех же участках Авиационного, Белгородского, Дубовского, переулков Дубовского, Гонты, Стельмаха и проездов, которые были запланированы 22 число.

24 октября с 9:00 до 16:00 работы коснутся ул. Свободы 1-7Б/1, проспекта Мира 1-76/5 и проезда Мира 76/2. С 9:00 до 17:00 отключения распространятся на Ак. Заболотного 1-80, 3/1, 3/3, 38/1, 64/1. С 10:00 до 17:00 свет временно выключат на Авиационной 25–38, Белгородской 10/1, Дубовской 2, 4, 63, переулках Гонты, Дубовский 5–19, Стельмаха 1–46, проездах Дубовский 1-й 2, 2, 2, 2. 3-й 1, 9-й 1, 13, 21, 23, 25, 29.

График отключения света в Хмельницком с 22 по 24 октября позволяет жителям заранее планировать пользование бытовыми приборами и подготовку к временному отсутствию электроснабжения, что важно для непрерывности жизнедеятельности в указанные дни.

