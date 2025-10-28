Начало отопительного сезона 2025 года в Хмельницком предполагает полную готовность систем к бесперебойной работе и обеспечению комфорта жителей даже при неблагоприятных условиях.

Начало отопительного сезона 2025 в Хмельницком планируется с учетом погодных показателей и готовности коммунальной инфраструктуры, сообщает Politeka.

Город оборудован необходимыми техническими ресурсами для автономного функционирования систем даже в случае отключения электроэнергии: на котельных установлено 60 генераторов и 25 когенерационных установок.

Директор "Хмельницктеплокоммунэнерго" Владимир Скалий отметил, что бесперебойное отопление гарантировано для детсадов, школ и медицинских учреждений. В частности, тепло уже подали в детские сады 6 октября, школ – 13 числа, а медицинские учреждения получают обогрев с первого дня месяца. Старт подачи тепла в жилищный сектор и другие организации зависит от температуры наружного воздуха, которая должна опускаться ниже +8 °C.

Для надежности систем в Хмельницком отремонтировано 5 км теплосетей, 72 котельные и 76 центральных тепловых пунктов. На мощных котельных предусмотрены резервные установки, позволяющие отдавать излишек электроэнергии в сеть и реализовывать ее на рынке.

В детском саду № 46 "Подоляночка" температуру в групповых помещениях контролируют трижды в день; комнаты прогретые до 20 °C. Воспитатели используют солнечный свет и открытые балконы для оптимизации микроклимата, а дети используют одеяла во время сна, сообщила директор Валентина Алексеева. Жители привыкают к обогреву и особенностям автономных систем, отметила хмельничанка Мария.

Заместитель мэра Василий Новачок подчеркнул, что прогнозировать ход четвертого отопительного сезона в условиях войны сложно: активность врага смещается с электроэнергетики на газовую инфраструктуру, а альтернативы газу для централизованного отопления пока нет.

В прошлом году сезон стартовал 16 октября, сегодня среднесуточная температура составляет 5,4 °C. Начало отопительного сезона 2025 года в Хмельницком предполагает полную готовность систем к бесперебойной работе и обеспечению комфорта жителей даже при неблагоприятных условиях.

Напомним, Кабинет Министров продлил действие постановления №812, регулирующего поставки газа для тепловых компаний и бюджетных учреждений. Ранее установленный срок до 31 октября 2025 перенесен на 31 марта 2026 , что обеспечивает бесперебойную подачу газа для школ, больниц и жилых домов в отопительном сезоне 2025-2026.

Источник: Суспільне

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право