Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Житомирській області принесе певні побутові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Житомирській області охопить кілька населених пунктів, включно із облцентром, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Житомирській області введуть через планові ремонтні роботи.

Так, 17.12 у селі Топори заплановані регламентні роботи, які вимагатимуть тимчасового припинення газопостачання.

Окрім цього, 17.12 у селі Нові Білокоровичі газопостачання буде тимчасово призупинено на кількох локаціях. До переліку потрапили вул. Довженка, вул. Зелена та пров. Зелений.

У селі Лугини перелік адрес, де 17.12 буде припинене газопостачання, значно ширший:

вул. Незалежності 58, 62, 66, 68 і 68 А, а також вул. Базарна 3. Окремо вказані вул. Липницька, вул. Лісова, пров. Липницький, вул. Сосновий Бір, вул. Варшавська, вул. Трипільська, вул. Зелена, вул. Огієнка, вул. Стуса та вул. Пчілки.

Також у місті Андрушівка без блакитного палива 17.12 залишаться жителі кількох вулиць. Йдеться про вул. Шевченка, вул. Садову та вул. Шкільну. Тут фахівці виконуватимуть заплановану перевірку та обслуговування мереж.

Житомир також увійшов до списку. Незручності доведеться терпіти 17.12 за такими адресами: вул. Шевченка 84, 90, 92 і 94, а також на вул. Покровській 127 А і 135.

Тож місцевим радять враховувати графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Житомирській області при плануванні побуту.

