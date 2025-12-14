Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Житомирській області.

Запровадили планові графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Житомирській області, які охоплять окремі населені пункти регіону, передає Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Житомирській області пов’язані з проведенням технічних та ремонтних робіт на електромережах. Енергетики попереджають, що це може спричинити тимчасові перебої в подачі світла.

Згідно з оприлюдненою інформацією у селі Чернявка електропостачання буде припинене 15 грудня з 10:00 до 16:00. Відключення застосують за конкретними адресами:

Вишнева 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 8, 9.

Шевченка.

Цього ж дня обмеження вводяться з 9 до 17 години у населеному пункті Стара Чортория за адресами:

Соборна 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 37, 38, 5, 6, 7, 8,

Цегельна 11, 13, 2, 4, 5, 7, 8.

16 числа селищі Пулини у той самий часовий проміжок — з 10:00 до 16:00 — можливі знеструмлення на низці вулиць:

Молодіжна 12, 14, 18, 20, 22, 26, 3, 7, 9,5

Центральна 30, 32, 42, 49, 50, 52, 66, 70, 71, 80а, 90

Покровська 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 61,

провулок Базарний 12, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 4Г, 6,

Перемоги 10, 20, 26, 28, 36, 48, 8,

Григорія Сковороди 1 А, 1/1Б, 10, 25, 3, 3-А, 6,

Квітнева 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 3, 7, 8,

Корольова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а,

Незалежності 46а, 44,

Сонячна 16, 3, 4,

провулок Корольова 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 2а, 3, 3а, 7.

17 числа у населеному пункті Вишів світло також буде відсутнє з 9:00 до 17:00 через роботи на мережах. Вимкнення торкнуться окремих будинків:

Дружби 2,

Козацька 1, 10а, 12, 15, 29, 3, 5,

Нова 1, 2.

У населеному пункті Недашки заплановані додаткові перерви в електропостачанні 17 грудня з 9:00 до 17:00 (протягом 8 годин). Знеструмлення пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж і торкнуться вулиці:

Робітнича 18, 18а, 11, 20, 18Б.

Крім цього варто бути готовими до обмежень 19 грудня, вони вводяться з 10 до 16 години у населеному пункті Тетірка за адресами:

Василя Стуса 11, 13,

Лесі Українки 7,

Садова 11, 12а, 13, 15,

Шевченка 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки, підготувати резервні джерела освітлення та зарядити необхідні пристрої.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

