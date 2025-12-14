Жителей просят заранее учесть графики отключения света в неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области.

Внедрили плановые графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области, которые охватят отдельные населенные пункты региона, передает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики предупреждают, что это может повлечь за собой временные перебои в подаче света.

Согласно обнародованной информации, в селе Чернявка электроснабжение будет прекращено 15 декабря с 10:00 до 16:00. Отключения применяют по конкретным адресам:

Вишнева 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 49, 5.

Шевченка.

В этот же день ограничения вводятся с 9 до 17 часов в населенном пункте Стара Чорторыя.

Соборна 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 37, 38, 5, 6, 7, 8,

Цегельна 11, 13, 2, 4, 5, 7, 8.

16 числа поселка Пулыны в тот же временной промежуток – с 10:00 до 16:00 – возможны обесточения на ряде улиц:

Молодижна 12, 14, 18, 20, 22, 26, 3, 7, 9,5

Центральна 30, 32, 42, 49, 50, 52, 66, 70, 71, 80а, 90

Покровська 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 61,

проулок Базарный 12, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 4Г, 6,

Перемогы 10, 20, 26, 28, 36, 48, 8,

Грыгория Сковороды 1 А, 1/1Б, 10, 25, 3, 3-А, 6,

Квитнева 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 3, 7, 8,

Корольова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а,

Незалежности 46а, 44,

Сонячна 16, 3, 4,

проулок Королева 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 2а, 3, 3а, 7.

17 числа в населенном пункте Вышив свет также будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 из-за работ на сетях. Выключение коснутся отдельных домов:

Дружбы 2,

Козацька 1, 10а, 12, 15, 29, 3, 5,

Нова 1, 2.

В населенном пункте Недашкы запланированы дополнительные перерывы в электроснабжении 17 декабря с 9:00 до 17:00 (в течение 8 часов). Обестоки связаны с техническим обслуживанием электросетей и коснутся улицы:

Рабитныча 18, 18а, 11, 20, 18б.

Кроме этого, следует быть готовыми к ограничениям 19 декабря, они вводятся с 10 до 16 часов в населенном пункте Тетирка по адресам:

Васыля Стуса 11, 13,

Леси Украинки 7,

Садова 11, 12а, 13, 15,

Шевченка 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Жителей просят заранее учесть графики, подготовить резервные источники освещения и зарядить необходимые устройства.

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

