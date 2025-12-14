Внедрили плановые графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области, которые охватят отдельные населенные пункты региона, передает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".
Графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики предупреждают, что это может повлечь за собой временные перебои в подаче света.
Согласно обнародованной информации, в селе Чернявка электроснабжение будет прекращено 15 декабря с 10:00 до 16:00. Отключения применяют по конкретным адресам:
- Вишнева 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 49, 5.
- Шевченка.
В этот же день ограничения вводятся с 9 до 17 часов в населенном пункте Стара Чорторыя.
- Соборна 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 37, 38, 5, 6, 7, 8,
- Цегельна 11, 13, 2, 4, 5, 7, 8.
16 числа поселка Пулыны в тот же временной промежуток – с 10:00 до 16:00 – возможны обесточения на ряде улиц:
- Молодижна 12, 14, 18, 20, 22, 26, 3, 7, 9,5
- Центральна 30, 32, 42, 49, 50, 52, 66, 70, 71, 80а, 90
- Покровська 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 61,
- проулок Базарный 12, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 4Г, 6,
- Перемогы 10, 20, 26, 28, 36, 48, 8,
- Грыгория Сковороды 1 А, 1/1Б, 10, 25, 3, 3-А, 6,
- Квитнева 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 3, 7, 8,
- Корольова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а,
- Незалежности 46а, 44,
- Сонячна 16, 3, 4,
- проулок Королева 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 2а, 3, 3а, 7.
17 числа в населенном пункте Вышив свет также будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 из-за работ на сетях. Выключение коснутся отдельных домов:
- Дружбы 2,
- Козацька 1, 10а, 12, 15, 29, 3, 5,
- Нова 1, 2.
В населенном пункте Недашкы запланированы дополнительные перерывы в электроснабжении 17 декабря с 9:00 до 17:00 (в течение 8 часов). Обестоки связаны с техническим обслуживанием электросетей и коснутся улицы:
- Рабитныча 18, 18а, 11, 20, 18б.
Кроме этого, следует быть готовыми к ограничениям 19 декабря, они вводятся с 10 до 16 часов в населенном пункте Тетирка по адресам:
- Васыля Стуса 11, 13,
- Леси Украинки 7,
- Садова 11, 12а, 13, 15,
- Шевченка 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
Жителей просят заранее учесть графики, подготовить резервные источники освещения и зарядить необходимые устройства.
Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
