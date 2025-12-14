Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется в рамках инициативы "Зимняя поддержка", сообщает Politeka.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко в своем официальном Телеграмм-канале, часть банков еще прорабатывает заявки и продолжает перечислять средства. По ее словам, на денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области подали 323443 граждан, и эта цифра растет ежедневно.

Программа направлена ​​на семьи с детьми, людей с инвалидностью I группы, одиноких пенсионеров и малообеспеченные семьи, нуждающиеся в дополнительной защите во время зимнего периода 2025 и 2026 годов.

Выплата разовая и составляет 6500 грн на каждое лицо, которое подпадает под критерии. Такая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области рассчитана на покрытие необходимых расходов, связанных с зимними потребностями, а именно на приобретение одежды, обуви или лекарственных средств.

Использовать средства можно только безналично через специальный счет, а снятие наличных или перевод кому-то другому не предусмотрено.

Выплата может начисляться автоматически без дополнительных обращений, если данные человека актуальны в информационных системах ПФУ или Минсоцполитики.

В этом случае сообщение появляется в приложении Действие, а если его нет, человека информируют по телефону. Правительство подчеркивает, что автоматическое начисление будет производиться для тех, кто уже находился в соответствующих реестрах по состоянию на 1 ноября 2025 года.

В то же время, части граждан придется подавать заявление самостоятельно. Причины разные, включая отсутствие автоматической выплаты до конца ноября 2025 года, некорректные или устаревшие данные в системах, а также технические трудности при подаче через Дію.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право