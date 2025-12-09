Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с новой силой отразилось на кошельках обычных украинцев.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось нескольких категорий потребителей, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале Лозовского горсовета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось, прежде всего, бюджетных учреждений и других потребителей, для которых куб воды теперь стоит 60,70 гривны.

Для жителей общины цена пока осталась без изменений. В сообщении говорится, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало вынужденным шагом из-за удорожания закупочной воды от КП "Харьковводоканал".

Руководитель Лозовского водоканала Александр Марченко пояснил, что новая стоимость воды на предприятии составляет 17,66 грн за кубический метр, что ежемесячно создает дополнительные расходы около 800 тысяч.

Поэтому предприятию пришлось пересмотреть расценки для отдельных категорий, чтобы избежать убытков. Абонплата и стоимость водоотвода остаются на прежнем уровне.

Разницу в ценах по-прежнему планируют компенсировать из бюджета общины. Подобная практика применяется и на КП "Тепловодосервис".

Кроме Лозовской общины, изменения произошли и в Высочанской. Там с апреля начали действовать новые расценки: 52 грн за куб водоснабжения и 38,56 – за водоотвод. Такое решение обусловлено ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и естественным износом сетей.

Для людей, которые не могут оплачивать новые платежки, предусмотрена возможность получения субсидии. Это позволяет хотя бы немного облегчить бремя огромных сумм и снизить давление на кошелек.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право