Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно для граждан Украины, потерявших дом из-за полномасштабной агрессии, сообщает Politeka.

ВПЛ могут разместиться во временном или постоянном жилье в общинах, где они зарегистрированы в Единой базе данных переселенцев. Помещение предоставляется по социальным нормам площади: до 13,65 м² на человека или 35,22 м² на семью. Жилые объекты на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий не учитываются.

Право на бесплатное пользование действует во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Приоритет получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, нетрудоспособные граждане и пенсионеры, дом которого разрушен или непригоден для проживания.

Социальный учет позволяет получать доступ в государственные и общественные помещения с возможностью дальнейшей приватизации. Постоянное проживание предусмотрено для участников боевых действий, лиц с инвалидностью из-за войны войны, семей погибших и детей-сирот или лишенных родительской опеки в возрасте от 16 лет.

Жилье предоставляется по договору найма, при этом жильцы оплачивают только коммунальные услуги. Продолжительность пребывания определяется доходами и наличием свободных помещений. Предпочтение получают лица с инвалидностью I и II групп.

Для постановки на учет необходимо обратиться в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации. К заявлению прилагаются копии паспорта, справки ВПЛ, свидетельства о рождении детей, документы опекуна, свидетельство о браке и идентификационный код, а также справки, подтверждающие право на приоритетное предоставление.

После принятия документов орган принимает решение о постановке на учет. Когда возникает свободное помещение, его передают в течение трех рабочих дней.

