Місцевим мешканцям варто враховувати новий графік руху в Кривому Розі, тому розповідаємо, що наразі відомо.

Новий графік руху в Кривому Розі передбачає зміни для тролейбуса №20 і стосується як будніх, так і вихідних днів, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній Телеграм-спільноті, пасажирів просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням змін у маршрутах та обмежень курсування комунального транспорту.

Новий графік руху передбачає курсування тролейбуса №20 від площі Захисників України через 95-й квартал, Автовокзал, Дніпровське шосе, Розвилку та вулицю Гетьмана Івана Мазепи до станції Кривий Ріг-Головний.

У будні дні перший рейс у бік Кривого Рогу-Головного відправляється о 5:42, а останній о 21:29. У зворотному напрямку перший тролейбус відправляється о 5:27, а останній о 21:04. У вихідні та святкові дні маршрут курсує за тим самим розкладом, що й у будні.

Криворіжцям рекомендують враховувати новий графік руху транспорту, плануючи поїздки. Зміни дозволяють організувати рівномірний розподіл рейсів та зменшити скупчення пасажирів на зупинках.

У місті також оновлено розклад швидкісного трамваю на маршруті №3М і автобусів. Перші рейси швидкісного трамваю зі станції “Зарічна” відправляються о 4:41 у вихідні та о 5:05 у будні.

Введено поділ на першу та другу зміну для зручності пасажирів, а також відкориговано час відправлення з ключових зупинок, таких як “Трампарк”, “Проспект Південний” та “вул. Збагачувальна”.

Як запевняє міська влада міста, дані нововведення покликані забезпечити комфортні умови перевезень, враховуючи пікові ранкові та вечірні години.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни