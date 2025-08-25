Новый график движения в Кривом Роге подразумевает изменения для троллейбуса №20 и касается как будних, так и выходных дней, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом Телеграмм-сообществе, пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений в маршрутах и ​​ограничений курсирования коммунального транспорта.

Новый график движения предусматривает курсирование троллейбуса №20 от площади Защитников Украины через 95-й квартал, Автовокзал, Днепровское шоссе, Развилку и улицу Гетьмана Ивана Мазепы до станции Кривой Рог-Главный.

В будние дни первый рейс в сторону Кривого Рога-Главного отправляется в 5:42, а последний в 21:29. В обратном направлении первый троллейбус отправляется в 5:27, а последний в 21:04. В выходные и праздничные дни маршрут курсирует по тому же расписанию, что и в будни.

Криворожцам рекомендуют учитывать новый график движения транспорта, планируя поездки. Изменения позволяют организовать равномерное распределение рейсов и снизить скопление пассажиров на остановках.

В городе также обновлено расписание скоростного трамвая на маршруте №3М и автобусов. Первые рейсы скоростного трамвая со станции "Заречная" отправляются в 4:41 по выходным и в 5:05 по будням.

Введено разделение на первое и второе изменение для удобства пассажиров, а также откорректировано время отправления с ключевых остановок, таких как "Трампарк", "Проспект Южный" и "Ул. Обогатительная".

Как уверяют городские власти города, данные нововведения призваны обеспечить комфортные условия перевозок, учитывая пиковые утренние и вечерние часы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения