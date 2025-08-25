До кінця 2025 року триватиме перехідний період на нову систему оплати за проїзд в Ужгороді.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді почала діяти з 1 липня 2025 року, адже місто повністю переходить на електронні квитки у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Відтепер усі пасажири, незалежно від віку чи наявності пільг, зобов’язані підтверджувати оплату або право на безкоштовний проїзд за допомогою валідаторів, встановлених біля входу в автобуси.

Валідатори зчитують банківські та транспортні картки або QR-квитки. Успішна валідація супроводжується звуковим сигналом і підтвердженням на екрані. Проте під час тестового періоду виявилось, що не всі мешканці знають, як правильно користуватись пристроями, що викликає затримки, особливо в години-пік.

Фахівці наголошують: пільгові картки не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій не зчитує їх повторно одразу. Недійсні — система ігнорує. Якщо пасажир не провалідується — йому загрожує штраф. Для оплати за кількох осіб потрібно спершу зазначити кількість пасажирів, а потім прикласти банківську картку.

До кінця 2025 року триватиме перехідний період на нову систему оплати за проїзд в Ужгороді: ще можна буде розрахуватись готівкою у водія, але лише з видачею паперового квитка. З 1 січня 2026 року всі поїздки оплачуватимуться виключно безготівково.

За словами Петра Бобика, впровадження електронного квитка — важливий етап модернізації транспорту міста. Наразі всі 40 комунальних автобусів «Електрон» і 27 приватних уже мають валідатори. Ще один автобус очікує встановлення обладнання. До 1 вересня всі школярі Ужгорода отримають транспортні картки.

