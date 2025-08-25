До конца 2025 года продлится переходный период на новую систему оплаты за проезд в Ужгороде.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде начала действовать с 1 июля 2025, ведь город полностью переходит на электронные билеты в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Теперь все пассажиры, независимо от возраста или наличия льгот, обязаны подтверждать оплату или право на бесплатный проезд с помощью валидаторов, установленных у входа в автобусы.

Валидаторы считывают банковские и транспортные карты или QR-билеты. Удачная валидация сопровождается звуковым сигналом и доказательством на экране. Однако во время тестового периода оказалось, что не все жители знают, как правильно пользоваться вызывающими задержки устройствами, особенно в часы-пик.

Специалисты отмечают: льготные карты нельзя прикладывать несколько раз подряд — устройство не считывает их сразу. Недействительны – система игнорирует. Если пассажир не провалится, ему грозит штраф. Для оплаты за нескольких человек нужно сначала указать количество пассажиров, а затем приложить банковскую карту.

До конца 2025 года продлится переходный период на новую систему оплаты за проезд в Ужгороде: еще можно будет рассчитаться наличными у водителя, но только с выдачей бумажного билета. С 1 января 2026 года все поездки будут оплачиваться исключительно безналично.

По словам Петра Бобика, внедрение электронного билета – важный этап модернизации транспорта города. Сейчас у всех 40 коммунальных автобусов «Электрон» и 27 частных уже есть валидаторы. Еще один автобус ожидает установка оборудования. До 1 сентября все школьники Ужгорода получат транспортные карты.

