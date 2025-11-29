Уже сейчас наблюдается дефицит продуктов в Днепропетровской области особенно качественного хлеба.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать реальной проблемой из-за перебоев в производстве хлеба, сообщает Politeka.

Эксперт Алексей Пучков отметил, что по всей Украине наблюдается нехватка ржаной муки, что отражается на количестве и качестве хлебобулочных изделий.

По его словам, цены на ржаную муку за последние шесть месяцев выросли почти вдвое. Несмотря на это, потребители пока практически не ощутили повышения стоимости хлеба, поскольку производители взяли на себя часть дополнительных затрат.

Параллельно подорожала и пшеничная мука примерно на 30%. Ожидания, что новый урожай стабилизирует цены, пока не оправдались. Уже сейчас наблюдается дефицит продуктов в Днепропетровской области, особенно качественного хлеба, что вызывает беспокойство среди торговцев и потребителей.

Юрий Дученко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, предупреждает, что до конца года хлеб может подорожать еще на 5–10%. Причинами называют рост стоимости сырья, энергоносителей, логистики и зарплаты работников.

Таким образом даже при попытках производителей удержать стабильные цены, экономические факторы и дефицит муки продолжают создавать риски для стабильности рынка хлебобулочных изделий в регионе.

Кроме того, несмотря на сложившуюся ситуацию, люди на Днепропетровщине имеют возможность получить продукты бесплатно.

В Никопольском благотворительном фонде «Новая жизнь» функционирует бесплатная столовая, где каждый желающий может получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

