Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається у межах програми RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за участі міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на людей, що постраждали від бойових дій, втратили житло або проживають у районах із підвищеним ризиком. Проєкт охоплює внутрішньо переміщених громадян з регіонів активних зіткнень та мешканців прифронтових територій у радіусі тридцяти кілометрів від лінії фронту.

Підтримка включає продуктові набори, базові медикаменти, гігієнічні комплекти й тимчасове житло. Такий формат дає змогу оперативно забезпечити літніх людей необхідними речами та покрити першочергові потреби.

Виплати, до яких входить гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, доступні після реєстрації у визначених пунктах. В Одесі оформлення проводять за адресою Мала Арнаутська, 88. Громадяни можуть отримати одноразову підтримку за три місяці — по 3600 гривень на кожного члена родини, але не більше 14 400 гривень для домогосподарства з чотирьох осіб.

Щоб отримати допомогу, заявник не повинен мати аналогічної підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців і не має бути учасником попередніх програм фонду.

Паралельно діє ініціатива «Тепла зима», що компенсує витрати на зимовий одяг, взуття та частину комунальних платежів. Вона доповнює основну програму й допомагає літнім громадянам підготуватися до холодів.

Проєкт спрямований на посилення соціального захисту та створення стійких умов для людей похилого віку, щоб вони могли упевненіше пережити складний період.

