Выплаты, в которые входит гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, доступны после регистрации в указанных пунктах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках программы RISE, реализуемой благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса» с участием международных партнеров, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на людей, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье или проживающих в районах с повышенным риском. Проект включает внутренне перемещенных граждан из регионов активных столкновений и жителей прифронтовых территорий в радиусе тридцати километров от линии фронта.

Поддержка включает в себя продуктовые наборы, базовые медикаменты, гигиенические комплекты и временное жилье. Такой формат позволяет оперативно обеспечить пожилых людей необходимыми вещами и покрыть первоочередные потребности.

Выплаты, в которые входит гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, доступны после регистрации в указанных пунктах. В Одессе оформление проводят по адресу Малая Арнаутская, 88. Граждане могут получить одноразовую поддержку за три месяца – по 3600 гривен на каждого члена семьи, но не более 14 400 гривен для домохозяйства из четырех человек.

Чтобы получить помощь, заявитель не должен иметь аналогичную поддержку от других организаций в течение последних трех месяцев и не должен быть участником предыдущих программ фонда.

Параллельно действует инициатива «Теплая зима», компенсирующая расходы на зимнюю одежду, обувь и часть коммунальных платежей. Она дополняет основную программу и помогает пожилым гражданам подготовиться к холодам.

Проект направлен на усиление социальной защиты и создание устойчивых условий для пожилых людей, чтобы они могли более уверенно пережить сложный период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.