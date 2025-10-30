В Одесской области ввели подорожание проезда, поэтому некоторые местные жители вынуждены отдавать больше денег из своей карманы на транспорт.

Подорожание проезда в Одесской области касается пригородного железнодорожного сообщения, сообщает Politeka.

Согласно приказу директора филиала "Пригородная пассажирская компания", с 8 сентября новые тарифы начали действовать на всех пригородных маршрутах.

Стоимость билета зависит от дистанции поездки и пассажирам советуют тщательно ознакомиться с таблицей расценок на станциях и вокзалах.

Основная цель подорожания проезда в Одесской области состоит в обеспечении финансовой стабильности обслуживания инфраструктуры и перевозок.

Для поездок на расстояние от 1 до 30 км билет стоит 20 гривен, на 31–50 км – 30 грн, на 51–60 км – 35, на 61–70 км – 40, на 71–80 км – 45, на 81–90 км – 55, а на 91–320 км – від 57 до 90 гривен.

Маршруты со станции Выгода в Одессу-Главную и в Раздельную 1 попадают в категорию 31–50 км, так что билет здесь стоит 30 гривен.

Подорожание проезда в Одесской области объясняют удорожанием обслуживания поездов и инфраструктуры. Кроме того, существует проблема с покупкой билетов. Часть пассажиров заведомо не покупает их, оплачивая непосредственно проводникам.

Это приводит не только к риску сокращения маршрутов, но может стать основанием для дальнейшего повышения расценок.

Покупая билет в кассе или у проводника с обязательным проездным документом, пассажиры вносят вклад в сохранение электричек, содержание инфраструктуры и выплату зарплат железнодорожникам. Поэтому местные жители призывают быть сознательными и не усугублять проблему высоких цен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.