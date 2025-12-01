Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області впроваджується в межах ініціативи, спрямованої на забезпечення мінімального запасу товарів у період похолодання.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області стала доступною для людей старшого віку напередодні холодів, і місцеві установи повідомили ключові деталі щодо оформлення цієї підтримки, повідомляє Politeka.

Йдеться про разову суму у 6,5 тисячі гривень, яку спрямовують на медикаменти та речі, необхідні для підготовки житла до знижених температур. Формат використання визначили заздалегідь, щоб кошти пішли на найважливіше.

Подання заяв розпочалося 20 листопада 2025 року. Звернутися можуть кілька груп населення: діти під опікою, вихованці прийомних родин, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, переселенці першої категорії та самотні літні громадяни. Перелік сформували так, щоб охопити осіб, які найбільше залежать від соціальних програм.

Для оформлення потрібно відвідати територіальний підрозділ Пенсійного фонду. Заявник надає реквізити спеціального рахунку, відкритого через банківський сервіс, а також комплект документів, який фахівець вносить до системи. Процедура займає кілька хвилин, що дозволяє уникнути значних черг.

Доступний і онлайн-варіант. У застосунку «Дія» слід перейти до розділу сервісів, знайти напрям «Зимова підтримка», обрати відповідну програму та підтвердити наявність «Дія.Картки». Цей рахунок використовується для отримання виплат, що спрощує процес.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області впроваджується в межах ініціативи, спрямованої на забезпечення мінімального запасу товарів у період похолодання. Фахівці радять не відкладати звернення, щоб отримати кошти до початку сезонного навантаження та вчасно придбати необхідні речі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям почали виплачувати "сьому" виплату, за яких умов доступна.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: українцям роздають виплати, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: кому з переселенців доступний прихисток.