Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области внедряется в рамках инициативы, направленной на обеспечение минимального запаса товаров в период похолодания.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области стала доступна людям старшего возраста накануне холодов, и местные учреждения сообщили ключевые детали по оформлению этой поддержки, сообщает Politeka.

Речь идет о разовой сумме в 6,5 тысяч гривен, которую направляют на медикаменты и вещи, необходимые для подготовки жилья к пониженным температурам. Формат использования определили заранее, чтобы средства пошли на самое важное.

Подача заявлений началась 20 ноября 2025 года. Обратиться могут несколько групп населения: дети на попечении, воспитанники приемных семей, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, переселенцы первой категории и одинокие пожилые граждане. Перечень сформировали так, чтобы охватить лиц, наиболее зависящих от социальных программ.

Для оформления необходимо посетить территориальное подразделение Пенсионного фонда. Заявитель предоставляет реквизиты специального счета, открытого через банковский сервис, а также комплект документов, который специалист вносит в систему. Процедура занимает несколько минут, что позволяет избежать значительных очередей.

Доступный и онлайн-вариант. В приложении "Дія" следует перейти в раздел сервисов, найти направление "Зимняя поддержка", выбрать соответствующую программу и подтвердить наличие "Дія.Карти". Этот счет используется для получения выплат, что упрощает процесс.

Специалисты советуют не откладывать обращение, чтобы получить средства к началу сезонной погрузки и вовремя приобрести необходимые вещи.

