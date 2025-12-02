Дефицит хлеба в Харьковской области в сезоне 2025/26 может стать серьезной проблемой из-за нехватки качественной пшеницы, которую используют мукомольные предприятия, сообщает Politeka.

Общий объем зерновых ожидается на уровне около 21 миллиона тонн, но продовольственными можно считать всего 10,3 миллиона. При этом на первый и второй классы, необходимые для выпуска муки высокой категории приходится всего 1,7 миллиона тонн, чего недостаточно для удовлетворения спроса.

По словам Родиона Рыбчинского из Союза «Мукомели Украины», дефицит качественного зерна приводит к обострению конкуренции между экспортерами и переработчиками. Фермеры, ожидая более выгодных предложений, задерживают продажу, что уменьшает доступность зерна для внутреннего производства и в то же время стимулирует рост цен на хлебобулочную продукцию.

Не менее напряженной выглядит ситуация с рожью. В сезоне 2025/26 предусматривается импорт примерно 9 тысяч тонн для покрытия потребностей, тогда как в прошлом году ввоз составил всего 1,6 тысяч тонн. Такая разница свидетельствует о повышенной зависимости региона от внешних поставок, что может повлиять на стабильность рынка.

Аналитики отмечают, что структура посевов и действия аграриев формируют дополнительный риск удорожания муки. Уже сейчас ограниченные запасы продовольственной пшеницы определяют работу предприятий и становятся фактором ценовых колебаний. Это представляет угрозу продовольственной безопасности государства и повышает риск дефицита базовых продуктов.

Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области является одним из ключевых вызовов сезона. Проблема требует внимательного контроля ресурсов и слаженных действий по сохранению стабильности цен и гарантий обеспечения населения необходимой продукцией.

