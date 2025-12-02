Дефіцит хліба в Харківській області у сезоні 2025/26 може стати серйозною проблемою через нестачу якісної пшениці, яку використовують борошномельні підприємства, повідомляє Politeka.

Загальний обсяг зернових очікується на рівні близько 21 мільйона тонн, але продовольчими можна вважати лише 10,3 мільйона. При цьому на перший і другий класи, необхідні для випуску борошна високої категорії, припадає лише 1,7 мільйона тонн, чого недостатньо для задоволення попиту.

За словами Родіона Рибчинського зі Спілки «Борошномели України», дефіцит якісного зерна призводить до загострення конкуренції між експортерами й переробниками. Фермери, очікуючи вигідніших пропозицій, затримують продаж, що зменшує доступність зерна для внутрішнього виробництва та водночас стимулює зростання цін на хлібобулочну продукцію.

Не менш напруженою виглядає ситуація із житом. У сезоні 2025/26 передбачається імпорт приблизно 9 тисяч тонн для покриття потреб, тоді як у минулому році ввезення становило лише 1,6 тисячі тонн. Така різниця свідчить про підвищену залежність регіону від зовнішніх поставок, що може вплинути на стабільність ринку.

Аналітики відзначають, що структура посівів і дії аграріїв формують додатковий ризик подорожчання борошна. Уже зараз обмежені запаси продовольчої пшениці визначають роботу підприємств і стають чинником цінових коливань. Це становить загрозу продовольчій безпеці держави та підвищує ризик дефіциту базових продуктів.

Отже, дефіцит хліба в Харківській області є одним із ключових викликів сезону. Проблема вимагає уважного контролю ресурсів та злагоджених дій для збереження стабільності цін і гарантій забезпечення населення необхідною продукцією.

