Пенсионный фонд разъясняет, кому необходимо подать документы лично и как можно оформить субсидии для пенсионеров в Харьковской области, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в ПФУ.
В октябре 2025 года в Украине начнется новый отопительный сезон, и ПФУ обеспечит автоматическое переназначение жилищных субсидии для пенсионеров в Харьковской области для домохозяйств, уже получающих субсидию, а также для тех, кому на летний период была назначена «нулевая» льгота.
Для граждан, принадлежащих к этим категориям дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.
Кому необходимо обратиться лично
Обращение в органы Пенсионного фонда обязательно в следующих случаях:
- если документы назначения подаются впервые;
- если в летний период в назначении было отказано, например, из-за наличия задолженности или отсутствия подтвержденных доходов;
- если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц в домохозяйстве или изменения социального положения получателей.
Сроки подачи заявления
Для того чтобы помощь была назначена с начала отопительного сезона, заявление необходимо подать в течение двух месяцев после его начала. В случае, если обращение происходит позже, субсидия назначается только с месяца подачи документов.
Способы подачи документов
ПФУ предусматривает несколько вариантов для оформления субсидии для пенсионеров в Харьковской области:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
- по почте или через электронные сервисы Пенсионного фонда;
- через уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.
Учет доходов
При расчете льготы учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025, а также доходы в виде пенсии за август 2025 года. Кроме того, граждане обязаны уведомлять ПФУ о любых изменениях в составе домохозяйства или доходах в течение 30 дней после их наступления.
