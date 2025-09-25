ПФУ обеспечит автоматическое переназначение жилищных субсидий для пенсионеров в Харьковской области, но не для всех.

Пенсионный фонд разъясняет, кому необходимо подать документы лично и как можно оформить субсидии для пенсионеров в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

В октябре 2025 года в Украине начнется новый отопительный сезон, и ПФУ обеспечит автоматическое переназначение жилищных субсидии для пенсионеров в Харьковской области для домохозяйств, уже получающих субсидию, а также для тех, кому на летний период была назначена «нулевая» льгота.

Для граждан, принадлежащих к этим категориям дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

Кому необходимо обратиться лично

Обращение в органы Пенсионного фонда обязательно в следующих случаях:

если документы назначения подаются впервые;

если в летний период в назначении было отказано, например, из-за наличия задолженности или отсутствия подтвержденных доходов;

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц в домохозяйстве или изменения социального положения получателей.

Сроки подачи заявления

Для того чтобы помощь была назначена с начала отопительного сезона, заявление необходимо подать в течение двух месяцев после его начала. В случае, если обращение происходит позже, субсидия назначается только с месяца подачи документов.

Способы подачи документов

ПФУ предусматривает несколько вариантов для оформления субсидии для пенсионеров в Харьковской области:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте или через электронные сервисы Пенсионного фонда;

через уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.

Учет доходов

При расчете льготы учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025, а также доходы в виде пенсии за август 2025 года. Кроме того, граждане обязаны уведомлять ПФУ о любых изменениях в составе домохозяйства или доходах в течение 30 дней после их наступления.

