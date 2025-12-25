Під час проведення ремонтних робіт діятимуть графіки відключення світла у Житомирській області на 26 грудня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 26 грудня вводяться в кількох населених пунктах через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетичні служби повідомляють, що запровадження тимчасових обмежень електропостачання зумовлене виконанням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах. У зв’язку з цим 26 грудня в Житомирській області застосовуватимуться графіки відключення електроенергії на період проведення робіт.

З 9 до 17 години через капітальний ремонт знеструмлення чекають населений пункт Шоломки за адресами:

Зелена 1, 2;

Інтернаціональна 1;

Південна 28, 31;

Центральна 40, 45, 46, 46А, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 69, 70, 72, 73, 74, 75-1, 75-2, 37, 38;

провулок Мирний 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Також обмеження вводяться в населеному пункті Черепин з 9 до 17 години на вулицях:

Міженська 9,

Хуторянська 10, 35, 37,

Центральна 101, 103, 103А, 107, 108, 109, 111, 113, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 70А, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 113-А, 28, 88.

У селі Чоповичі знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикатимуть електрику за адресами:

Джерельна 11, 13, 15;

Древлянська 3а;

Житомирська 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 31, 32, 33, 35, 8;

Л.Українки 10, 11, 3, 5, 9;

провулок Житомирський 4, 7;

провулок Квітневий 2а, 3, 5, 6;

провулок Молодіжний 2, 5, 6, 8.

У населеному пункті Розівка електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 за адресами:

Вишнева 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 31, 6;

Гагарина 10, 12, 13, 16, 2, 4;

Польова 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 6-С, 9.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

