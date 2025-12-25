В ходе проведения ремонтных работ будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 26 декабря.

Графики отключения света в Житомирской области на 26 декабря вводятся в нескольких населенных пунктах из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житопроизводэнерго».

Энергетические службы сообщают, что введение временных ограничений на электроснабжение обусловлено выполнением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. В этой связи 26 декабря в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ.

С 9 до 17 часов из-за капитального ремонта обесточивания ждут населенный пункт Шоломкы по адресам:

Зелена 1, 2;

Интернациональна 1;

Пивденна 28, 31;

Центральна 40, 45, 46, 46А, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 69, 70, 72, 73, 74, 75-1, 75-2, 37, 38;

переулок Мырный 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Также ограничения вводятся в населенном пункте Черепын с 9 до 17 часов на улицах:

Миженська 9,

Хуторянська 10, 35, 37,

Центральна 101, 103, 103А, 107, 108, 109, 111, 113, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 70А, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 113-А, 28, 88.

В селе Чоповычи будут обесточиваться в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:

Джерельна 11, 13, 15;

Древлянська 3а;

Жытомырська 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 31, 32, 33, 35, 8;

Л.Украинки 10, 11, 3, 5, 9;

переулок Жытомырськый 4, 7;

переулок Квитневый 2а, 3, 5, 6;

переулок Молодижный 2, 5, 6, 8.

В населенном пункте Розивка электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00 по адресу:

Вышнева 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 31, 6;

Гагарина 10, 12, 13, 16, 2, 4;

Польова 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 6-С, 9.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

