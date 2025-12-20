Одним из ключевых новшеств стало расширение сети региональных маршрутов и появился новый график движения поездов из Житомира.

"Укрзализныця" внедрила новый график движения поездов из Житомира, изменения уже начали действовать, поэтому стоит знать о них, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 14 декабря Укрзализныця переходит на обновленный график движения поездов, охватывающий региональные, пригородные и городские рейсы. Изменения направлены на расширение возможностей для путешествий, повышение комфорта пассажиров и лучшую интеграцию разных видов железнодорожного сообщения.

Одним из ключевых новшеств стало расширение сети региональных маршрутов. В частности, вводятся прямые рейсы по маршруту Житомир – Киев – Конотоп:

№856 Житомир 6:43, Киев 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Киев 17:33-17:42, Житомир 19:55.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила движение Киевской кольцевой электрички полным кольцом и впервые за три года изменяет ее график движения. Корректировка времени отправки будет составлять не более 10 минут по сравнению с привычным расписанием.

Напомним, "Укрзализныця" также расширила перечень поездов с женскими купе. Через Житомирщину курсирует новый поезд с женскими купе - ⁠⁠№98/97 Ковель - Киев. В области он будет останавливаться на станциях: Звягель-1 и Коростень.

Также отправляется новый пересадочный международный экспресс №866/865-766/765 Черновцы — Рава-Русская — Варшава, который соединит Буковину и Покутье с Польшей. Жители Коростеня в Житомирской области также смогут им добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов.

Экспресс "Интерсити+" №743/744 Дарница - Львов - Славское будет отправляться из Коростеня в 08:06, из Дубна в 10:30, прибытие во Львов в 11:59.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Почти 2,5 миллиона убытков: в Житомирской области экоинспекторы обнаружили незаконную вырубку 158 деревьев.

Также Politeka сообщала, "Сила восстановления": в Житомире ветеранам помогли преодолеть ПТСР и найти путь к полноценной жизни.

Как сообщала Politeka, Более тысячи срубленных деревьев: прокуратура требует взыскать 1,8 млн грн с лесоруба-браконьера в Житомирской области.