"Укрзалізниця" впровадила новий графік руху поїздів з Житомира, зміни вже почали діяти, тому варто бути обізнаним про них, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

З 14 грудня Укрзалізниця переходить на оновлений графік руху поїздів, який охоплює регіональні, приміські та міські рейси. Зміни спрямовані на розширення можливостей для подорожей, підвищення комфорту пасажирів і кращу інтеграцію різних видів залізничного сполучення.

Одним із ключових нововведень стало розширення мережі регіональних маршрутів. Зокрема, запроваджуються прямі рейси за маршрутом Житомир – Київ – Конотоп:

№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55.

Крім того, "Укрзалізниця" відновила рух Київської кільцевої електрички повним кільцем та вперше за три роки змінює її графік руху. Коригування часу відправлення становитимуть не більше 10 хвилин у порівнянні зі звичним розкладом.

Нагадаємо "Укрзалізниця" також розширила перелік поїздів із жіночими купе. Через Житомирщину курсує новий потяг з жіночими купе — ⁠⁠№98/97 Ковель — Київ. В області він зупинятиметься на станціях: Звягель-1 та Коростень.

Також вирушає новий пересадковий міжнародний експрес №866/865-766/765 Чернівці — Рава-Руська — Варшава, який з'єднає Буковину та Покуття з Польщею. Жителі Коростеня, що в Житомирській області, також зможуть ним дістатися Варшави, Любліна та інших польських міст.

Експрес "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця — Львів — Славсько відправлятиметься з Коростеня о 08:06, з Дубна о 10:30, прибуття до Львова об 11:59.

