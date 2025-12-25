Прогноз погоди на тиждень у Запоріжжі з 26 грудня по 1 січня наголошує на мінливих погодних умовах та важливості дотримання заходів безпеки.

Прогноз погоди на тиждень у Запоріжжі з 26 грудня по 1 січня обіцяє мінливі та холодні умови, повідомляють місцеві синоптики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Очікується поєднання морозних ночей, відлиг вдень та опадів у вигляді снігу і дощу.

Початок тижня буде холодним: у нічні години температура знизиться до −9°C, вдень очікується −6…−2°C. Вітер північно-західний та західний, пориви до 13 м/с, що посилює відчуття морозу. У ці дні опади малоймовірні, але локально можливі невеликі опади до 3,5 мм у рідкому еквіваленті.

28 грудня температура коливатиметься від −2°C до −6°C. Сильні пориви вітру, 11–12 м/с, роблять умови на дорогах складними, а поєднання морозу та опадів може утворити ожеледицю. У цей день слід обмежити тривалі прогулянки та бути обережними водіям.

До кінця року, 30–31 грудня, прогнозуємо короткочасні опади: до 0,1–4,1 мм, що частково розтане через невелике потепління вдень. Південний вітер досягне поривів 22 м/с, особливо в відкритих районах, створюючи ризик для легких конструкцій та слабкозакріплених предметів.

Новий рік розпочнеться відносно тепліше: 1 січня денна температура підніметься до +4°C, проте нічні показники залишатимуться в межах −1…−5°C. Опади будуть малоймовірні, а вітер південного напрямку послабшає до 10 м/с.

Синоптики радять мешканцям Запоріжжя заздалегідь планувати поїздки, одягатися тепліше і особливо уважно ставитися до дітей та людей похилого віку. Водіям слід враховувати ожеледицю та обмеженість видимості під час опадів.

Прогноз погоди на тиждень у Запоріжжі з 26 грудня по 1 січня наголошує на мінливих погодних умовах та важливості дотримання заходів безпеки, аби холодні дні пройшли без неприємних сюрпризів.

