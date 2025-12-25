Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 26 декабря по 1 января отмечается изменчивые погодные условия и важность соблюдения мер безопасности.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 26 декабря по 1 января обещает меняющиеся и холодные условия, сообщают местные синоптики, сообщает Politeka.

Ожидается сочетание морозных ночей, оттепелей днем ​​и осадков в виде снега и дождя.

Начало недели будет холодным: в ночные часы температура снизится до –9°C, днем ​​ожидается –6…–2°C. Ветер северо-западный и западный, порывы до 13 м/с, что усиливает ощущение мороза. В эти дни осадки маловероятны, но локально возможны небольшие осадки до 3,5 мм в жидком эквиваленте.

28 декабря температура будет колебаться от -2°C до -6°C. Сильные порывы ветра, 11-12 м/с, делают условия на дорогах сложными, а сочетание мороза и осадков может образовать гололедицу. В этот день следует ограничить длительные прогулки и соблюдать осторожность водителям.

До конца года, 30-31 декабря, прогнозируем кратковременные осадки: до 0,1-4,1 мм, что частично растает из-за небольшого потепления днем. Южный ветер достигнет порывов 22 м/с, особенно в открытых районах, создавая риск легких конструкций и слабозакрепленных предметов.

Новый год начнется относительно теплее: 1 января дневная температура поднимется до +4°C, однако ночные показатели будут оставаться в пределах -1...-5°C. Осадки будут маловероятны, а ветер южного направления ослабеет до 10 м/с.

Синоптики советуют жителям Запорожья заранее планировать поездки, одеваться теплее и особенно внимательно относиться к детям и старикам. Водителям следует учитывать гололедицу и ограниченность видимости во время осадков.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 26 декабря по 1 января отмечается изменчивые погодные условия и важность соблюдения мер безопасности, чтобы холодные дни прошли без неприятных сюрпризов.

