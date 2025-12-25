Проєкт зосереджений на наданні безкоштовних продуктів внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати від благодійної організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Ініціатива реалізується з метою підтримки мешканців Харкова, які перебувають у складних життєвих умовах. Проєкт зосереджений на наданні безкоштовних продуктів внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам у Харкові. Також допомога передбачена для багатодітних родин і малозабезпечених жителів міста.

Ключовим напрямом роботи «Їжа Харків’янам» є формування та видача продуктових наборів. Окрім харчів, отримувачам також надають засоби гігієни, побутові речі та інші товари першої необхідності. Такий комплексний підхід дозволяє частково закрити базові потреби людей і зменшити їхнє щоденне навантаження.

Для отримання допомоги необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Подати заявку можна через офіційний сайт організації або її сторінки в соціальних мережах Instagram і Telegram. Після розгляду заявки заявнику повідомляють дату та час отримання гуманітарної допомоги у пункті видачі.

Видача допомоги здійснюється виключно в офлайн-форматі — поштове або кур’єрське доставлення не передбачене. Забрати продуктовий пакет можна особисто за наявності оригіналів необхідних документів або через довірену особу.

Наразі допомога надається одноразово, однак організатори не виключають можливих змін у правилах у майбутньому. Умови залежатимуть від наявних ресурсів і кількості звернень. Мешканцям Харкова радять регулярно стежити за оновленнями на офіційних сторінках проєкту, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію про гуманітарну підтримку.

