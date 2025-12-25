Проект сосредоточен на предоставлении бесплатных продуктов внутриперемещенным лицам и пенсионерам в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить от благотворительной организации «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Инициатива реализуется в целях поддержки жителей Харькова, которые находятся в сложных жизненных условиях. Проект сосредоточен на предоставлении бесплатных продуктов внутриперемещенным лицам и пенсионерам в Харькове. Также помощь предназначена для многодетных семей и малоимущих жителей города.

Ключевым направлением работы «Їжа Харків’янам» есть формирование и выдача продуктовых наборов. Кроме продуктов питания, получателям также предоставляют средства гигиены, бытовые вещи и другие товары первой необходимости. Такой комплексный подход позволяет частично закрыть базовые потребности людей и снизить их ежедневную нагрузку.

Для получения помощи необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Подать заявку можно через официальный сайт организации или ее странички в социальных сетях Instagram и Telegram. После рассмотрения заявки заявителю уведомляют дату и время получения гуманитарной помощи в пункте выдачи.

Выдача помощи осуществляется исключительно в оффлайн-формате – почтовая или курьерская доставка не предусмотрена. Забрать продуктовый пакет можно лично при наличии оригиналов необходимых документов или через доверенное лицо.

В настоящее время помощь оказывается единовременно, однако организаторы не исключают возможных изменений в правилах в будущем. Условия будут зависеть от имеющихся ресурсов и количества обращений. Жителям Харькова советуют регулярно следить за обновлениями на официальных страницах проекта, чтобы получать актуальную информацию о гуманитарной поддержке.

