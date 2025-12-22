Дефицит хлеба в Харьковской области оказывает влияние на внутренний рынок и цены на продукцию.

В Харьковской области зафиксировали дефицит хлеба, вызванный недостаточным урожаем ржи, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

Информация была озвучена на форуме в рамках выставки Agro2Food, на которую ссылался специалист Родион Рыбчинский.

По его словам, стране придется значительно увеличить поставки ржи, поскольку собственного производства недостаточно. Это приводит к дефициту хлеба в Харьковской области и других регионах, что влияет на внутренний рынок и цены продукции.

Причиной нехватки является нежелание фермеров засевать большие площади. Хотя площади под озимую рожь на сезон 2026 увеличились примерно на 5%, этого объема недостаточно для полного покрытия потребностей. Рыбчинский подчеркнул, что осенняя посевная не сможет компенсировать дефицит в полном объеме.

Отраслевые организации «Мукомели Украины» и «Всеукраинская ассоциация пекарей» еще прошлым летом указывали на постоянную нехватку ржаной муки в течение нескольких сезонов. Производители избегают этой культуры из-за более низкой урожайности — около 40 ц/га по сравнению с 60 ц/га у пшеницы — и отсутствия значительного экспортного спроса, ведь этот товар востребован преимущественно на внутреннем рынке.

Эксперты советуют фермерам рассмотреть потенциальную выгодность выращивания ржи в условиях ограничений на экспорт зерновых. Рыбчинский отметил, что цены значительно выросли: если в 2024 году тонна стоила 6–7 000 грн, то в мае 2025-го уже 12–14 тыс. гривен.

Стоимость украинской ржаной муки достигла 18 тыс. грн. за тонну, а продукт из импортного зерна стоит около 20 тыс. грн. Для сравнения, в мае прошлого года мука стоила около 10 тыс. гривен.

Специалисты предупреждают, что из-за подорожания некоторые хлебопекарные предприятия могут временно или полностью остановить производство ржаного хлеба, что дополнительно обостряет проблему нехватки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.