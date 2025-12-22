Дефіцит хліба у Харківській області впливає на внутрішній ринок та ціни на продукцію.

У Харківській області зафіксували дефіцит хліба, спричинений недостатнім врожаєм жита, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

Інформація була озвучена під час форуму у межах виставки Agro2Food, на яку посилався фахівець Родіон Рибчинський.

За його словами, країні доведеться значно збільшити поставки жита, оскільки власного виробництва недостатньо. Це призводить до дефіциту хліба у Харківській області та інших регіонах, що впливає на внутрішній ринок та ціни на продукцію.

Причиною нестачі є небажання фермерів засівати великі площі. Хоч площі під озиме жито на сезон 2026 року збільшилися приблизно на 5%, цього обсягу недостатньо для повного покриття потреб. Рибчинський наголосив, що осіння посівна не зможе компенсувати дефіцит у повному обсязі.

Галузеві організації «Борошномели України» та «Всеукраїнська асоціація пекарів» ще минулого літа вказували на постійний брак житнього борошна протягом кількох сезонів. Виробники уникають цієї культури через нижчу врожайність — близько 40 ц/га порівняно з 60 ц/га у пшениці — і відсутність значного експортного попиту, адже цей товар затребуваний переважно на внутрішньому ринку.

Експерти радять фермерам розглянути потенційну вигідність вирощування жита в умовах обмежень на експорт зернових. Рибчинський відзначив, що ціни значно зросли: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 000 грн, то в травні 2025-го — вже 12–14 тис. гривень.

Вартість українського житнього борошна досягла 18 тис. грн за тонну, а продукт з імпортного зерна коштує близько 20 тис. грн. Для порівняння, торік у травні борошно коштувало близько 10 тис. гривень.

Фахівці попереджають, що через подорожчання деякі хлібопекарські підприємства можуть тимчасово або повністю зупинити виробництво житнього хліба, що додатково загострює проблему нестачі.

