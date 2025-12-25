Варто звернути увагу на графіки відключення світла в Кіровоградській області на 26 грудня під час планування своїх справ.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 26 грудня розроблені через заплановані роботи у деяких населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 26 грудня охоплять низку населених пунктів області через масштабні ремонтні роботи.

Через плановий ремонт не буде електрики з 9 до 16 години у насленому пункті Бовтишка:

Кленова, 24, 31, 51, 24, 51, 31

Миру, 2, 4-9, 11, 14, 20, 22, 28

Центральна, 8, 10, 12

У населеному пункті Олександрівка не буде електрики з 9 до 17 години за адресами:

Благовісна, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-22, 24-25, 27-32, 34-38, 38А, 39-40, 40А, 41-45, 47-51, 51А, 52-63, 65

Володимирська, 15А

Незалежності України, 49, 49А

Знеструмлення також заплановане з 9:00 до 17:00 (8 годин поспіль). Обмеження стосуватимуться населеного пункту Нова Прага:

вул. Соборна, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63-65, 67, 70-71, 73-80, 82, 84-91, 93а, 94-108, 109а, 110, 112, 114, 118, 120.

Також обмеження вводяться у селі Павлиш. Знеструмлення стануться з 9 до 17 години:

на вул. Перемоги, 65, 67, 69, 74-77, 81-84, 86а, 87, 89-96, 98-99, 101, 104-106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124.

У селі Трудолюбівка заплановані ремонтні роботи, які триватимуть з 8 до 17 години. Тому світло буде відсутнє за такими адресами:

Набережна, 1, 3, 5, 7-10, 12, 14

Шевченка, 18-30

Яновського, 1, 4-7, 9-11, 13-16

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 26 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

