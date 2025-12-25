Следует обратить внимание на графики отключения света в Кировоградской области на 26 декабря во время планирования своих дел.

Графики отключения света в Кировоградской области на 26 декабря разработаны из-за запланированных работ в некоторых населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 26 декабря охватят ряд населенных пунктов области из-за масштабных ремонтных работ.

Из-за планового ремонта не будет электричества с 9 до 16 часов в насленном пункте Бовтышка:

Кленова, 24, 31, 51, 24, 51, 31

Мыру, 2, 4-9, 11, 14, 20, 22, 28

Центральна, 8, 10, 12

В населенном пункте Олександривка не будет электричества с 9 до 17 часов по адресам:

Благовисна, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-22, 24-25, 27-32, 34-38, 38А, 39-40, 40А, 41-45, 47-51, 51А, 52-63, 65

Володымырська, 15А

Незалежности Украины, 49, 49А

Обесточение также запланировано с 9:00 до 17:00 (8 часов подряд). Ограничения будут касаться населенного пункта Новая Прага:

ул. Соборна, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63-65, 67, 70-71, 73-80, 82, 84-91, 93а, 94-108, 109а, 110,1

Также ограничения вводятся в селе Павлыш. Обесточения произойдут с 9 до 17 часов:

по ул. Перемогы, 65, 67, 69, 74-77, 81-84, 86а, 87, 89-96, 98-99, 101, 104-106, 110, 112, 114, 116, 118, 22, 2.

В селе Трудолюбивка запланированы ремонтные работы, которые продлятся с 8 до 17 часов. Поэтому свет будет отсутствовать по следующим адресам:

Набережна, 1, 3, 5, 7-10, 12, 14

Шевченка, 18-30

Яновського, 1, 4-7, 9-11, 13-16

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 26 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

