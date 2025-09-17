Українці, які змушені були покинути домівки через війну, мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через квартирний облік, на який потрібно стати в новій громаді, повідомляє Politeka.

Отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна після реєстрації у відповідних чергах, що діють для переселенців. Існує три основні види квартирного обліку, кожен з яких має свої умови.

Перший варіант стосується тих, хто потребує приміщення для тимчасового проживання. Переселенці можуть скористатися соціальними квартирами з комунальної власності громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб.

Таке помешкання видається на рік з можливістю продовження. Цей варіант підходить усім, хто не має власного дому або володіє лише невеликою його частиною, площа якої не перевищує встановлених норм.

Другий вид обліку призначений для тих, хто потребує поліпшення житлових умов. У такому випадку переселенці отримують приміщення у безстрокове користування. Надалі вони зможуть приватизувати надане приміщення.

Це право надається обмеженому колу: учасникам бойових дій, людям з інвалідністю через війну, сім’ям загиблих воїнів, а також дітям-сиротам і дітям без батьківського піклування, які досягли 16 років.

Третій варіант полягає у соціальному квартирному обліку. Переселенці можуть за договором найму безкоштовно жити у квартирах або будинках із фонду соціального призначення. Термін проживання залежить від доходу сім’ї і може бути подовженим.

Таке житло у Харкові є безкоштовним для ВПО, платити доведеться тільки за комунальні послуги. Такий дах над головою надають у тій громаді, де людина зареєстрована у Єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право