Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через квартирный учет, на который нужно стать в новой общине, сообщает Politeka.

Получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно после регистрации в соответствующих очередях, действующих для переселенцев. Есть три основных вида квартирного учета, каждый из которых имеет свои условия.

Первый вариант касается тех, кто нуждается в помещении для временного проживания. Переселенцы могут воспользоваться социальными квартирами из коммунальной собственности общества, где они зарегистрированы в Единой базе данных внутри перемещенных лиц.

Такое жилище выдается на год с возможностью продления. Этот вариант подходит всем, кто не имеет собственного дома или владеет лишь небольшой его частью, площадь которой не превышает установленные нормы.

Второй вид учета предназначен для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В таком случае переселенцы получают помещение в бессрочное использование. В дальнейшем они смогут приватизировать предоставленное помещение.

Это право предоставляется ограниченному кругу: участникам боевых действий, людям с инвалидностью из-за войны войны, семьям погибших воинов, а также детям-сиротам и детям без родительской опеки, достигшим 16 лет.

Третий вариант состоит в социальном квартирном учете. Переселенцы могут по договору аренды бесплатно жить в квартирах или домах из фонда социального назначения. Срок проживания зависит от дохода семьи и может быть продлен.

Такое жилье в Харькове бесплатно для ВПЛ, платить придется только за коммунальные услуги. Такая крыша над головой предоставляется в той общине, где человек зарегистрирован в Единой информационной базе внутренне перемещенных лиц.

