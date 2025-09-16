Місцеві мешканці регулярно отримують гуманітарну допомогу у Запорізькій області, і серед рецепієнтів часто є зокрема й пенсіонери.

Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» продовжує реалізацію масштабних програм гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій осіб у Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Серед актуальних проєктів, про які йдеться на офіційному сайті організації, є гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області, що включає відновлення житла, забезпечення гігієнічними наборами та підтримку в тимчасовому працевлаштуванні.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області в межах програми «Багатосекторна підтримка постраждалим від війни в Україні» реалізується за підтримки USAID.

Організація зосередилася на кількох важливих напрямах. Це прості ремонти пошкодженого житла, комплекти для аварійного укриття, гігієнічні набори для чоловіків, жінок, дітей і людей з особливими потребами, а також можливість отримати винагороду за виконану тимчасову роботу.

Додатково працює проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», що здійснюється у партнерстві з УВКБ ООН. Його головна мета полягає у відновленні невеликих пошкоджень житла, які з’явилися внаслідок бойових дій.

Це може бути заміна розбитих вікон чи дверей, ремонт стелі, відновлення даху або електропроводки. Передбачена також модернізація житлових умов для внутрішньо переміщених осіб.

Подати заявку можуть домогосподарства в нашому регіоні, які постраждали після 24 лютого 2022 року та знаходяться на відстані не менше ніж 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Важливо, що підтримку отримують лише правовласники житла.

Претендувати на участь у програмі можуть родини з низьким рівнем доходів або ті, хто його втратив. Важливо відповідати критеріям вразливості.

Сюди належать одинокі батьки, сім’ї з трьома і більше дітьми, родини з людьми з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, а також домогосподарства, що складаються лише з літніх людей.

