Местные жители регулярно получают гуманитарную помощь в Запорожской области, и среди рецепентов часто есть и пенсионеры.

Благотворительный фонд "Каритас Запорожья" продолжает реализацию масштабных программ гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий лиц в Запорожской области, сообщает Politeka.

Среди актуальных проектов, о которых идет речь на официальном сайте организации, есть гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области, включающая восстановление жилья, обеспечение гигиеническими наборами и поддержку во временном трудоустройстве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области в рамках программы «Многосекторная поддержка пострадавшим от войны в Украине» осуществляется при поддержке USAID.

Организация сосредоточилась на нескольких важных направлениях. Это простые ремонты поврежденного жилья, комплекты для аварийного укрытия, гигиенические наборы для мужчин, женщин, детей и людей с особыми потребностями, а также возможность получить вознаграждение за проделанную временную работу.

Дополнительно работает проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», осуществляемый в партнерстве с УВКБ ООН. Его главная цель состоит в восстановлении небольших повреждений жилья, появившихся в результате боевых действий.

Это может быть замена разбитых окон или дверей, ремонт потолка, восстановление крыши или электропроводки. Предусмотрена модернизация жилищных условий для внутренне перемещенных лиц.

Подать заявку могут домохозяйства в нашем регионе, пострадавшие после 24 февраля 2022 года и находящиеся на расстоянии не менее 12 километров от линии боевого столкновения. Важно, что поддержку получают только правообладатели жилья.

Претендовать на участие в программе могут семьи с низким уровнем доходов или потерявшие его. Важно соответствовать критериям уязвимости.

Сюда относятся одинокие родители, семьи с тремя и более детьми, семьи с людьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также домохозяйства, состоящие только из пожилых людей.

