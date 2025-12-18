Новий графік руху поїздів в Одеській області почав діяти з 17 грудня через рішення компанії-перевізника "Укрзалізниці", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.
Попри складну ситуацію з енергопостачанням, що склалася внаслідок ворожих обстрілів, приміське залізничне сполучення в Одеській області продовжує функціонувати. Водночас для забезпечення безпеки пасажирів і стабільності руху залізничники були змушені ввести новий графік руху поїздів в Одеській області.
У зв’язку з цим у визначені дати частина рейсів тимчасово не виконуватиметься.
18 та 19 грудня скасовано курсування таких поїздів:
- №6208 Одеса – Роздільна-1
- №6352/6351 Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна
18 грудня не курсуватимуть:
- №6254 Одеса – Подільськ
- №6274 Подільськ – Помічна
18 та 19 грудня тимчасово скасовано рейси:
- №6273 Помічна – Подільськ
- №6257 з Подільська – Одеса
Для пасажирів, які планували подорож цими напрямками, залізничники рекомендують скористатися альтернативними приміськими рейсами, що продовжують курсувати за графіком. Зокрема, доступні такі поїзди:
- №6252 Одеса-Головна – Роздільна-1 – Вапнярка
- №6255 Вапнярка – Роздільна-1 – Одеса
- №6272 Подільськ – Помічна
- №6275 Помічна – Подільськ
- №6259 Вапнярка – Одеса
- №6310/6309 Одеса – Кароліно-Бугаз
- №6342/6341 Кароліно-Бугаз – Одеса
Залізничники запевняють, що докладають максимум зусиль для стабілізації руху в регіоні та якнайшвидшого повернення всіх приміських поїздів до звичного графіка.
Наразі приміське сполучення збережене, однак можливі затримки руху, про які пасажирів обіцяють інформувати оперативно через офіційні канали.
