Для забезпечення безпеки пасажирів і стабільності руху залізничники були змушені ввести новий графік руху поїздів в Одеській області.

Новий графік руху поїздів в Одеській області почав діяти з 17 грудня через рішення компанії-перевізника "Укрзалізниці", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Попри складну ситуацію з енергопостачанням, що склалася внаслідок ворожих обстрілів, приміське залізничне сполучення в Одеській області продовжує функціонувати. Водночас для забезпечення безпеки пасажирів і стабільності руху залізничники були змушені ввести новий графік руху поїздів в Одеській області.

У зв’язку з цим у визначені дати частина рейсів тимчасово не виконуватиметься.

18 та 19 грудня скасовано курсування таких поїздів:

№6208 Одеса – Роздільна-1

№6352/6351 Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна

18 грудня не курсуватимуть:

№6254 Одеса – Подільськ

№6274 Подільськ – Помічна

18 та 19 грудня тимчасово скасовано рейси:

№6273 Помічна – Подільськ

№6257 з Подільська – Одеса

Для пасажирів, які планували подорож цими напрямками, залізничники рекомендують скористатися альтернативними приміськими рейсами, що продовжують курсувати за графіком. Зокрема, доступні такі поїзди:

№6252 Одеса-Головна – Роздільна-1 – Вапнярка

№6255 Вапнярка – Роздільна-1 – Одеса

№6272 Подільськ – Помічна

№6275 Помічна – Подільськ

№6259 Вапнярка – Одеса

№6310/6309 Одеса – Кароліно-Бугаз

№6342/6341 Кароліно-Бугаз – Одеса

Залізничники запевняють, що докладають максимум зусиль для стабілізації руху в регіоні та якнайшвидшого повернення всіх приміських поїздів до звичного графіка.

Наразі приміське сполучення збережене, однак можливі затримки руху, про які пасажирів обіцяють інформувати оперативно через офіційні канали.

