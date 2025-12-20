Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пояснюють економічними обставинами.

З 1 січня 2026 року у Одеській області заплановано підвищення тарифів на кілька комунальних послуг, передає Politeka.

Адміністрація КП «Горводоканал» оголосила про зміни для водопостачання, водовідведення та вивезення сміття.

Причиною коригування цін називають зростання витрат на паливо, електроенергію, реагенти та збільшення мінімальної зарплати. У підприємстві підкреслюють, що ціна формується без прибутку, лише для покриття фактичних витрат і своєчасної виплати зарплат співробітникам.

Нові тарифи на вивезення побутових відходів:

Для організацій та бюджетних установ – 251,9 грн за 1 м³.

Для приватного сектору – 46,08 грн на людину щомісяця.

Для багатоквартирних будинків – 42,05 гривні на людину щомісяця.

Вартість централізованого водопостачання зросте до 40,98 грн/м³, а водовідведення – до 37,10 за м³.

У Болграді нагадують, що востаннє тарифи переглядали у 2024 році. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пояснюють економічними обставинами та потребою підтримувати стабільну роботу підприємств житлово-комунальної сфери.

Крім того, в Одеській області дорожчають також продукти.

Серед молочних виробів найбільше зросло в ціні масло «Селянське» 72,5% (200 г). Середня вартість цього товару становить 118,09 грн, тоді як у магазинах розцінки коливаються: Auchan пропонує 114,00, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. Порівняно з листопадом, середня вартість піднялася лише на 0,03, але споживачі відчувають це у щомісячних витратах.

Аналітики зазначають, що у наступні місяці ціни можуть коливатися залежно від логістики, погодних умов та імпортних факторів.

