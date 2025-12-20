Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области объясняют экономическими обстоятельствами.

С 1 января 2026 г. в Одесской области запланировано повышение тарифов на несколько коммунальных услуг, передает Politeka.

Администрация КП "Горводоканал" объявила об изменениях для водоснабжения, водоотведения и вывоза мусора.

Причиной коррекции цен называют рост расходов на топливо, электроэнергию, реагенты и увеличение минимальной зарплаты. В предприятии подчеркивают, что цена формируется без прибыли только для покрытия фактических затрат и своевременной выплаты зарплат сотрудникам.

Новые тарифы на вывоз бытовых отходов:

Для организаций и бюджетных учреждений – 251,9 грн. за 1 м³.

Для частного сектора – 46,08 грн. на человека ежемесячно.

Для многоквартирных домов – 42,05 гривны на человека ежемесячно.

Стоимость централизованного водоснабжения вырастет до 40,98 грн/м³, а водоотвод – до 37,10 за м³.

В Болграде напоминают, что последний раз тарифы пересматривались в 2024 году. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области объясняют экономическими обстоятельствами и необходимостью поддерживать стабильную работу предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Кроме того, в Одесской области дорожают продукты.

Среди молочных изделий больше всего выросло в цене масло «Крестьянское» 72,5% (200 г). Средняя стоимость этого товара составляет 118,09 грн., тогда как в магазинах расценки колеблются: Auchan предлагает 114,00, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. По сравнению с ноябрем средняя стоимость поднялась всего на 0,03, но потребители испытывают это в ежемесячных расходах.

Аналитики отмечают, что в последующие месяцы цены могут варьироваться в зависимости от логистики, погодных условий и импортных факторов.

