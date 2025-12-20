Подорожчання продуктів у Харківській області відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

У Харківській області фіксують зростання вартості на базові товари, що суттєво відчувають домогосподарства. Основні зміни торкнулися молочних товарів, овочів та круп, повідомляють місцеві аналітики ринку.

Молоко «Простонаше» 1% у пакуванні 900 мл нині коштує в середньому 54,40 грн. У Megamarket за нього просять 52,80, а в Metro — 56,00. Порівняно з листопадом середня вартість зросла на 0,34, що свідчить про невелике, але стабільне подорожчання.

Серед овочів помітно подорожчали помідори сорту «сливка». Середня ціна на кілограм досягла 167,65 грн, хоча в магазинах вона сильно коливається: у Megamarket продукт коштує 186,30, а в Novus — 149,00. У листопаді середня ціна була на рівні 133,91, що свідчить про збільшення майже на 28,65.

Щодо круп, пшоно зросло до 31,40 грн за кілограм. Найнижчі ціни пропонує Auchan (29,50 гривень), а в Metro та Megamarket — 32,50 і 32,20 відповідно. Порівняно з минулим місяцем середня вартість підвищилась на 1 гривню, демонструючи поступове подорожчання.

Показові зміни спостерігаються і в динаміці щоденних розцінок: молочка залишається порівняно стабільною, тоді як овочі демонструють різкі стрибки, що впливає на планування сімейного бюджету.

У таких умовах подорожчання продуктів у Харківській області залишається ключовим фактором, який змушує громадян ретельно обирати магазини та відстежувати акційні пропозиції, щоб мінімізувати витрати на основні продукти.

